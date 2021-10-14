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Сергей Меликов вступил в должность главы Республики Дагестан

Он избран главой Дагестана сроком на пять лет

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Избранный главой Республики Дагестан Сергей Меликов официально вступил в должность, передает корреспондент ТАСС.

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Биография Сергея Меликова
Биография Сергея Меликова

"Сергей Алимович Меликов вступил в должность главы Республики Дагестан", - сказал в ходе сессии Народного собрания региона председатель Конституционного суда Дагестана Магомед Халитов.

После вступления в должность Меликов принес присягу. "Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, единство и территориальную целостность Республики Дагестан, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Дагестан", - сказал он.

Председатель регионального парламента Заур Аскендеров уточнил, что Меликов избран главой Дагестана сроком на пять лет.

Ранее в четверг на сессии парламента Дагестана за Меликова проголосовали 82 депутата из 90.

Теги
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
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