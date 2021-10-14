Полпред назвал основной задачей Меликова как главы Дагестана повышение качества жизни

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Главной задачей Сергея Меликова, избранного 14 октября главой Республики Дагестан, станет повышение качества жизни в регионе. Об этом сообщил полпред президента России в СКФО Юрий Чайка на сессии Народного Собрания Дагестана.

"Главная цель - создать возможности для самореализации каждого человека и повысить качество жизни в Республике Дагестан. Для этого у региона есть все возможности", - сказал полпред.

По его словам, за год в статусе врио главы Дагестана Меликов сумел глубоко изучить ситуацию в регионе, наладить взаимодействие органов исполнительной власти с другими структурами, определить приоритетные направления работы. Он также отметил, что за последний год на 20% выросло количество туристов, посетивших Дагестан, в республике были приняты достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе.

"В первую очередь речь, конечно, идет о необходимости модернизации всей сетевой инфраструктуры региона: систем водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения. Большие шаги в этом направлении уже сделаны. Решение данной задачи даст серьезный импульс социально-экономическому развитию республики, реализации инвестиционных проектов, которые направлены на создание новых производственных мощностей и рабочих мест", - отметил полпред.

Чайка заверил, что избранный глава может рассчитывать и на его поддержку как полпреда президента в СКФО и поддержку федеральных органов власти в округе. От также призвал депутатов Народного Собрания Дагестана "независимо от политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности быть союзниками руководителю региона в его ответственной работе".