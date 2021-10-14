Эксперты: визит Нуланд в Москву показал важность отношений с Россией для США

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Россию показал большую заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Москвой по ряду направлений, он проводился с прицелом на организацию новой встречи на высшем уровне. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразили эксперты.

В частности, председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отметил усилия, на которые пошли обе стороны для организации состоявшихся переговоров. "Визит Нуланд в Москву - большой прогресс и успех для наших двусторонних отношений. Он потребовал подготовки, дипломатических согласований и даже некоторой взаимности по части въездных списков", - сказал собеседник агентства.

"Существует много тем, в которых возможна кооперация между нашими странами: Афганистан, энергетический кризис, отношения с Китаем, Ближний Восток", - добавил Быстрицкий. По его мнению, эта встреча должна была состояться еще раньше из-за большого количества накопившихся вопросов в двусторонних отношениях.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов указал, что Нуланд приезжала в Москву с целью обсудить реализацию договоренностей женевского саммита РФ и США и возможность проведения новых контактов на высшем уровне в будущем. О реальной оценке этих переговоров со стороны Белого дома можно будет судить несколько позже. "Вопрос заключается в том, что Нуланд доложит в Вашингтоне, поскольку этот визит можно рассматривать в качестве инвентаризации того, что удалось достичь за последние несколько месяцев с прицелом на проведение следующего саммита. Сейчас интересно будет, как они в США оценят американо-российские отношения", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос ТАСС о перспективах новой встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, эксперты сошлись во мнении, что сейчас преждевременно прогнозировать какие-либо сроки. "Встреча Путина и Байдена возможна, но это вопрос согласования графиков", - заключил Кортунов. "Когда будет встреча, трудно сказать. Чем плотнее был бы контакт, тем лучше, потому что слишком много проблем, которые надо решать серьезно и вдумчиво. Кем бы ни был президент США, ему с президентом России нужно между собой взаимодействовать, это нужно обеим сторонам", - констатировал Быстрицкий.

Нуланд находилась с визитом в Москве с 11 по 13 октября. Она провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.