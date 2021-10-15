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Новым зампредом правительства Ивановской области назначили Сергея Чеснокова

Он уже приступил к работе в правительстве региона

ИВАНОВО, 15 октября. /ТАСС/. Новым заместителем председателя правительства Ивановской области, руководителем комплекса строительства назначен Сергей Чесноков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее этот пост занимал Сергей Коробкин, трагически погибший в ДТП в Белоруссии 5 октября этого года.

"На должность заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса строительства назначен Сергей Чесноков. К работе в правительстве региона он приступил 15 октября", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, Чесноков окончил Шуйский государственный педагогический институт, более 15 лет проработал в бизнес-структурах в сфере строительства.
 

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