Оверчук заявил, что ни Россия, ни США не удовлетворены нынешним уровнем отношений

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россия и США не удовлетворены нынешним уровнем двусторонних отношений и считают, что они должны стать лучше. Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил в пятницу журналистам по итогам визита в Вашингтон.

"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше", - сказал он.

Борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и США, эта тематика будет теперь прорабатываться министерствами обеих стран, заявил Оверчук.

"Эта угроза (изменения климата) действительно может послужить объединению совместных усилий всех стран, в том числе России и США, чтобы противостоять потеплению климата", - подчеркнул Оверчук.

"Очень положительно было воспринято - и это прозвучало на всех встречах, которые у нас были - заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина относительно достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Американцы готовы работать на этом направлении вместе с Россией. Сейчас, очевидно, мы будем переводить это в какую-то практическую плоскость. По крайней мере, мы договорились, что будем развивать контакты уже на уровне министерств по этой теме", - добавил он.

Российский и американский бизнес имеют взаимный интерес к работе друг с другом, об этом свидетельствует в том числе товарооборот между двумя странами, который в текущем году возрос на 40% по сравнению с прошлым годом, заявил вице-премьер.

"То, что необходимо развивать экономическую повестку - это очевидно", - сказал он. "Американские компании работают в России, присутствуют в России и хотят еще больше работать в России. И вы удивитесь, если я назову эту цифру, но если посмотреть, насколько возрос наш товарооборот в текущем году по сравнению с прошлым годом, окажется, что [на] 40%. <...> Это говорит о том взаимном интересе, который есть у российского бизнеса и американского бизнеса к совместной работе", - добавил Оверчук.

РФ и США нужны прямые контакты, объяснение друг другу логики своих действий, заявил Оверчук.

Тематика борьбы с изменением климата будет теперь прорабатываться министерствами РФ и США, сообщил вице-премьер РФ.