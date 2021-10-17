Посол РФ в Лондоне счел чепухой утверждения об использовании газа как политического оружия

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Заявления ряда западных политиков о том, что РФ использует газ в качестве инструмента политического давления на другие страны, не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью, показанном в воскресной программе вещательной корпорации Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

Отвечая на вопрос телеведущего о том, преследует ли проект "Северный поток - 2", в частности, политические цели, дипломат указал на необоснованность подобных утверждений. "Это, разумеется, чепуха. Люди, которые допускают такие высказывания, на самом деле просто хотят обратить на себя внимание", - сказал Келин.

Глава российского диппредставительства в Лондоне подчеркнул, что вследствие газового кризиса в Европе "Газпром", напротив, увеличил поставки топлива на 15%. При этом, по его словам, для предотвращения подобных кризисных ситуаций в будущем европейским потребителям российского газа следует уйти от закупок по спотовым ценам и подписывать долгосрочные контракты с "Газпромом". "Они стабильнее, более удобны для планирования и выгоднее с финансовой точки зрения", - уточнил он.

Келин отметил, что значительно нарастить поставки российского газа в Европу получится уже после открытия "Северного потока - 2". "Это более короткий маршрут поставок. Кроме того, газ, который пойдет по этому трубопроводу, будет более чистым", - добавил дипломат. Он также заверил, что в настоящее время ввиду устаревшей газотранспортной системы Украины Россия не может увеличить транзит газа в Европу.

Рост цен на газ продолжается уже на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии. 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. На закрытии торгов в пятницу цена газа на ICE составляла чуть выше $1 060 за 1 тыс. куб. м.