Алтайский губернатор назначил представителя в регпарламенте после отставки Штань

БАРНАУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил представителем губернатора и правительства региона в Алтайском краевом законодательном собрании депутата VII созыва Госдумы Наталью Кувшинову, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник. Она займет этот пост после скандальной отставки осужденной за мошенничество Стеллы Штань.

"Представителем губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании назначена Наталья Кувшинова, она приступает к работе с сегодняшнего дня. О своем решении губернатор сообщил на оперативном совещании в правительстве региона", - говорится в сообщении.

Кувшинова была депутатом VII созыва Госдумы. До этого она была спикером молодежного парламента при Госдуме.

В августе текущего года Штань, которая ранее занимала этот пост, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Экс-чиновницу задержали сотрудники правоохранительных органов 1 апреля по обвинению в мошенничестве при получении компенсаций из бюджета (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в декабре 2015 года Штань и директор частного детского сада "Хеппи беби" Елена Воротникова представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

6 апреля Томенко подписал распоряжение об отставке Штань. Решением президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" членство Штань в партии было приостановлено.