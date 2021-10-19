В Совете Федерации выразили опасения по поводу заявления Эрдогана о Совбезе ООН

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны, опасно, оно может расшатать систему мировой безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что господин Эрдоган величится. <...>. Он пытается сейчас, в мирное время, переделать систему мировой безопасности. А кто будет определять, какая страна имеет право на особые полномочия в Совете Безопасности ООН, а какая нет? Я думаю, это очень сложный вопрос, вот так расшатывать систему мировой безопасности - дело очень опасное", - сказал сенатор.

Он напомнил, что страны Совета Безопасности ООН принесли миру спасение от фашизма, они победили нацизм и имели полное право создать новую систему мировой безопасности. "И Совбез в его нынешнем формате прекрасно отвечает тем задачам, которые были возложены на него с самого начала. Что касается господина Эрдогана, я, честно говоря, не очень припоминаю те действия, в том числе Турции и других стран, которые привели бы к миру в последние десятилетия", - отметил Джабаров, напомнив о конфликтах на территории Сирии и другие проблемы в регионе.

"Ломать - это проще простого, а вот создать что-то новое будет очень сложно. Прежде чем говорить о сломке нынешней системы безопасности, нужно подумать, как это перестроить, чтобы не навредить всей системе мира", - добавил первый зампред международного комитета СФ.

Он также обратил внимание на то, что предложение президента России Владимира Путина о необходимости встречи пяти стран - основателей ООН до сих пор не было реализовано. "Сказали "да", но такой встречи пока не было", - констатировал парламентарий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в рамках своего визита в эту страну, заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей войны.