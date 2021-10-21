Путин сообщил, что Россия продолжит стремиться к заключению мирного договора с Японией

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Окончательное урегулирование российско-японских отношений и заключение мирного договора остается в интересах народов двух стран, РФ будет к этому стремиться, несмотря на смену политических фигур в Японии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на заседании международного клуба "Валдай".

"Да, действительно, внутриполитически жизнь в Японии выстроена таким образом, что смена на политической сцене происходит достаточно быстро. Но интересы японского и российского народов остаются неизменными, а в их основе стремление к окончательному урегулированию отношений вплоть до заключения мирного договора. Мы будем к этому стремиться, несмотря на то, что происходит вот такая смена фигур на политической сцене Японии", - отметил президент РФ.

Он напомнил, что 7 октября провел телефонный разговор с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой. По мнению российского лидера, в японской позиции по взаимоотношениям с Россией будет наблюдаться преемственность. "Он очень опытный человек, он находится в материале наших отношений, он занимался международными делами, как известно. Это достаточно близкий человек в политическом смысле и к бывшему премьер-министру [Синдзо] Абэ", - сказал Путин о своем японском коллеге.

"У нас еще при Абэ был выстроен целый ряд наших совместных действий, совместной работы по выведению российско-японских отношений на новый уровень. Мне бы очень хотелось, чтобы эта работа была продолжена в таком же ключе и в будущем", - заключил он.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.