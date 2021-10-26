Песков: Россия хотела бы скорейшего возвращения ситуации в Судане в конституционное русло

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Граждане Судана должны сами разобраться в сложившейся в государстве ситуации, однако Россия хотела бы ее скорейшего возвращения в конституционное русло. Такое мнение высказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности", - сказал представитель Кремля. "Суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране. Мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней", - добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва обеспокоена развитием событий в этом государстве. "Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в самых различных областях. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - отметил Песков.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер государства генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.