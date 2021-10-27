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Политический кризис в Судане

Зампостпреда РФ считает, что пока рано говорить о достижении согласия в СБ ООН по Судану

Заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в стране, прошло 26 октября

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН пока не достигли согласия относительно ситуации в Судане. Об этом заявил журналистам во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Я думаю, пока преждевременно говорить об этом, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Будем работать. Поработаем над каким-либо документом, а там увидим. Пока мы все можем согласиться, что ситуация в Судане занимает наше внимание".

Во вторник прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Судане.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданРоссияПолитический кризис в Судане
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