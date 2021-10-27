Пять кандидатов примут участие в конкурсе на пост главы Саранска

ТАСС, 27 октября. Конкурсная комиссия отобрала пять кандидатов для участия в конкурсе на должность главы Саранска. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии городского округа Саранск.

"Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы городского округа Саранск. Для участия в конкурсе подали документы пять претендентов, все они признаны кандидатами на должность главы городского округа Саранск. На сессии Совета депутатов городского округа Саранск, которая должна состояться в тридцатидневный срок со дня поступления решения конкурсной комиссии, будет избран глава городского округа Саранск", - отметили в пресс-службе.

24 сентября Совет депутатов Саранска принял отставку главы города Петра Тултаева, который занимал этот пост с 2016 года. Исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя главы города Илью Соколова. Тултаев подал в отставку в связи с избранием его депутатом Государственного собрания Мордовии.