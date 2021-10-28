Мэра Геленджика дисквалифицировали на год за неисполнение требований прокурора

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Геленджикский городской суд признал виновным мэра Геленджика Алексея Богодистова в невыполнении законных требований прокурора и дисквалифицировал его сроком на один год, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Суд постановил признать главу муниципального образования город курорт Геленджик Богодистова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно материалам дела, поводом для обращения в суд послужило постановление прокурора Геленджика, с которым он обратился после того, как Богодистов не исполнил законные требования, вытекающие из его полномочий. По данным объединенной пресс-службы судов, мэр не выполнил требование прокурора и не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

Алексей Богодистов обжалует решение суда о дисквалификации.

"Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моем рабочем графике. С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать", - написал Богодистов.

В соответствии с действующим законодательством, после вступления в силу такого решения, чиновник может быть отстранен от занимаемой должности. Согласно ст. 3.11 КоАП РФ, дисквалификация как вид административного наказания заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы.

В новость были внесены изменения (16:02 мск) - добавлен комментарий мэра.