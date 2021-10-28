Мэр Геленджика обжалует решение суда о дисквалификации на год по административному делу

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Мэр Геленджика Алексей Богодистов не согласен с решением суда о дисквалификации его на год за административное правонарушение и будет обжаловать решение суда первой инстанции в Краснодарском краевом суде. Об этом он сообщил в Telegram-канале в четверг.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что Геленджикский городской суд признал Богодистова виновным в невыполнении законных требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ и дисквалифицировал его сроком на один год. По данным пресс-службы, мэр не выполнил требование прокурора и не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

"Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моем рабочем графике. С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать", - написал Богодистов.

В соответствии с действующим законодательством, после вступления в силу такого решения чиновник может быть отстранен от занимаемой должности. Согласно ст. 3.11 КоАП РФ, дисквалификация как вид административного наказания заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы.