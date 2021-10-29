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Политический кризис в Судане

Небензя не считает нужным предвосхищать будущее устройство власти в Судане

Стоит дождаться реализации суданскими военными властями своих обещаний, заявил постпред РФ при ООН

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что необходимо дождаться реализации суданскими военными властями своих обещаний, ситуация только развивается. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По его словам, ситуация в Судане изначально была более напряженной, однако сейчас немного утихла. "Во-первых, необходимо предотвратить эскалацию, с какой бы стороны это ни случилось. Мы не приветствуем призывы к дальнейшему насилию, - отметил Небензя. - Я не думаю, что международное сообщество может решить проблемы за суданцев. <...> Это наша долгосрочная позиция".

"Посмотрим, как обещания военных будут реализованы", - добавил постпред РФ. На вопрос об отношении России к представителям гражданских властей дипломат напомнил, что в заявлении Совета Безопасности ООН содержится призыв к суданскому военному руководству "восстановить гражданское переходное правительство". "Это говорит само за себя", - указал Небензя.

"Я не знаю, каковы шансы [премьер-министра страны Абдаллы] Хамдука вернуться в правительство. <...> Суданские военные, как я помню, планируют установить правительство, которое бы включало другие политические силы Судана и было в этом плане более представительным. Посмотрим", - сказал постпред.

"Мы в начале процесса, который стартовал в понедельник. Я думаю, что Совет Безопасности послал единый и однозначный сигнал", - заявил Небензя.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданРоссияНебензя, Василий АлексеевичПолитический кризис в Судане
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