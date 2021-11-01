{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: миру нужны новые конвенции о противодействии терроризму и преступности в сети

Работа в этом направлении идет слишком медленно, подчеркнул зампред Совета безопасности

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".

"Необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. С сожалением приходится признать: работа в этом направлении идет слишком медленно. За прошедший год существенного прогресса достичь так и не удалось", - указал он.

По словам Медведева, кризис обострил и еще одну проблему: в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры.

"Это представляет собой серьезную угрозу для безопасности многих государств. Я упоминал такие темы, как совместная борьба с киберпреступностью, сотрудничество правоохранительных органов различных государств, развитие систем, обеспечивающих глобальную безопасность в цифровом мире", - добавил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Лавров: РФ ждет реакции партнеров на свои предложения по встрече в "нормандском формате"
Как отметил глава МИД РФ, смысл состоит "не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении"
Читать полностью