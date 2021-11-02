Посол РФ в США заявил об устойчивом диалоге между Москвой и Вашингтоном по линии Совбезов

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи "Диалог Форт-Росс", текст которого был распространен российским посольством в Вашингтоне.

"Устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств, - сказал он. - Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса".

"Мы возобновили профессиональный разговор по стратегической стабильности и кибербезопасности. Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис", - добавил посол.

Взаимное снятие Россией и США всех ограничений на дипломатическое присутствие стало бы первым шагом в налаживании позитивной повестки в отношениях Москвы и Вашингтона, указал Антонов.

"Многое тянет отношения назад, - отметил Антонов. - Проблем предостаточно. Наши граждане испытывают визовые трудности. Не возвращена захваченная несколько лет назад российская дипсобственность, в том числе в Сан-Франциско. Вводятся новые санкции".

"Мы же предлагаем позитивную программу действий, - сказал он. - В качестве первого шага считаем важным полностью обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга".

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.