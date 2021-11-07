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Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой" для показа единой повестки Запада

Как отметила официальный представитель МИД РФ, объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Созываемый США "Саммит за демократию" призван показать, что коллективный Запад якобы имеет некую объединительную повестку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Этот "Саммит за демократию" - это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку. Но объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами", - указала дипломат.

Захарова отметила, что при сохранении внутренних противоречий в Соединенных Штатах их "заявка на позиции лидерства" в мире никуда не делась и Вашингтону нужно делать что-то для сбора "очередной коалиции". При этом, по ее словам, "даже в США, даже в недрах НАТО" поняли, что очередную военную коалицию после событий в Афганистане собирать было бы неудобно. "А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности западного мира, вполне, - продолжила официальный представитель МИД. - И был придуман так называемый саммит в поддержку демократии. Что же это такое? По задумке авторов теперь мир должен быть разделен еще по одному принципу: на страны демократические и недемократические".

Дипломат напомнила, что в то же время президент России Владимир Путин предложил концепцию "разумного консерватизма", которая и будет "претендовать на истинное лидерство в мире". "Разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", - пояснила она.

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, который планируется провести в декабре 2021 года, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.

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