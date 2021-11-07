Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой" для показа единой повестки Запада

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Созываемый США "Саммит за демократию" призван показать, что коллективный Запад якобы имеет некую объединительную повестку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия-1 ".

"Этот "Саммит за демократию" - это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку. Но объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами", - указала дипломат.

Захарова отметила, что при сохранении внутренних противоречий в Соединенных Штатах их "заявка на позиции лидерства" в мире никуда не делась и Вашингтону нужно делать что-то для сбора "очередной коалиции". При этом, по ее словам, "даже в США, даже в недрах НАТО" поняли, что очередную военную коалицию после событий в Афганистане собирать было бы неудобно. "А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности западного мира, вполне, - продолжила официальный представитель МИД. - И был придуман так называемый саммит в поддержку демократии. Что же это такое? По задумке авторов теперь мир должен быть разделен еще по одному принципу: на страны демократические и недемократические".

Дипломат напомнила, что в то же время президент России Владимир Путин предложил концепцию "разумного консерватизма", которая и будет "претендовать на истинное лидерство в мире". "Разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", - пояснила она.

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, который планируется провести в декабре 2021 года, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.