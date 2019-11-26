Дебаты демократов в США: Америку подвергают сокрушительной критике

Президенту США республиканцу Дональду Трампу дома часто пеняют, будто он недостаточно высоко ценит собственную страну. Не настаивает на "американской исключительности", ставит свой народ в один ряд с другими, имеющими собственные ценности и интересы. Да и его главный лозунг — "Вернуть Америке величие!", по мнению критиков, не особо патриотичен. Поскольку, мол, Америка и без того уже великая и несравненная. Подобные упреки в адрес Трампа звучали еще на выборах 2016 года, в том числе со стороны Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Лидеры демократов говорили, что не узнают "свою Америку", которой они в тот момент правили, в его "чересчур пессимистичных" описаниях. Но теперь уже сама Демократическая партия США находится в оппозиции. И если послушать, что говорят о родной стране люди, борющиеся за право возглавить эту партию и стать ее кандидатом на президентских выборах будущего года, происходит, так сказать, разрыв шаблона. На мой взгляд, по уровню саморазоблачительной откровенности их отзывы гораздо ближе к трамповским, чем к обамовским. Не импичментом единым Наглядное подтверждение тому — состоявшийся на днях очередной раунд дебатов между участниками отборочного внутрипартийного этапа предвыборной гонки среди демократов. Десятка претендентов, собравшихся в Атланте (штат Джорджия), мягко говоря, не производила впечатление "хора оптимистов". Впрочем, судите сами. Ведущие — журналисты телекомпании MSNBC и газеты Washington Post — с ходу взяли быка за рога и предложили политикам прокомментировать подготовку к импичменту президента Трампа, то есть официальному предъявлению ему обвинений в нарушении закона с целью возможного отстранения от власти. Если палата представителей Конгресса США поддержит выдвижение таких обвинений, рассматривать их по существу придется Сенату, а на сцене стояли сразу пять сенаторов-демократов. Что они общим хором ругали Трампа, само собой понятно. Но при этом законодательница из штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которой многие прочат победу во внутрипартийной схватке, призвала задуматься не только о том, как действующий президент "раз за разом нарушал закон", но и в целом "о коррупции — о том, что покупается в Вашингтоне за деньги", включая посольские назначения. В тон ей, только еще более резко, высказался и сенатор из Вермонта Берни Сандерс, также стабильно входящий в число лидеров предвыборного "забега" среди демократов. Он назвал нынешнего хозяина Белого дома, "пожалуй, самым коррумпированным президентом в современной истории Америки", но призвал однопартийцев не зацикливаться лично на Трампе, поскольку это чревато "поражением на выборах". "У нас [в США] сейчас 87 млн человек вообще не охвачено или недостаточно охвачено медицинским страхованием, — сказал Сандерс. — Нам грозит великий экзистенциальный кризис наших дней в плане изменения климата. У нас 500 тыс. человек ночуют на улицах, а у 18 млн человек половина их скромных доходов уходит на оплату жилья". "Наша политическая система коррумпирована, в ней доминирует горстка миллиардеров, — продолжал вермонтец. — И экономика у нас нечестная: всего три человека владеют большим богатством, чем нижняя половина населения Америки". Систему надо менять? Сандерс — и сам миллионер, но при этом позиционируется как социал-демократ и нередко призывает к "политической революции" в США. Весьма радикально настроенной по американским меркам считается и Уоррен. Их идеи, включая доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию даже для нелегальных иммигрантов, отпугивают многих умеренных избирателей. В традиционном демократическом истеблишменте это осознают и считают настолько опасным, что даже Обама, подчеркнуто хранящий на отборочном этапе гонки нейтралитет, на днях счел необходимым одернуть чересчур ретивых, на его взгляд, однопартийцев. Он публично предупредил, что страна "не столько революционна, сколько заинтересована в улучшениях", что "средний американец" не видит необходимости в "полном разрушении и переделке всей системы". Ведущие дебатов об этом напоминали, и Сандерс согласился, что Обама "прав". Призывов к революции он в Атланте не повторял. Но при этом продолжал стоять на том, что существующие порядки — и в медицине, и в политике — никуда не годятся. "Дело не только в подавлении [волеизъявления] избирателей, в лишении чернокожих и цветных граждан права голосовать, но и в том, что система… позволяет миллиардерам "покупать" выборы", — пояснил американский сенатор, выступающий за постепенный переход к финансированию избирательной системы из госказны.

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Кстати, с ним сразу "полностью согласился" и участвовавший в дискуссии предприниматель-миллиардер Том Стейер. Ему, правда, напомнили, что он сам потратил за последние годы свыше $300 млн на продвижение своих политических идей, включая кампанию агитации за импичмент президента Трампа. Но он ответил, что выступает за уменьшение роли больших денег в политике и другие "структурные перемены", включая официальное ограничение сроков пребывания в должности для членов Конгресса США. За реформирование американской избирательной системы высказался и самый молодой из претендентов на президентское кресло, 37-летний мэр небольшого городка Саут-Бенд (штат Индиана) Питер Буттиджич. Он старается играть роль центриста, выступающего с позиций здравого смысла, и делает это настолько убедительно, что в последнее время лидирует по опросам избирателей в штате Айова, где 3 февраля будущего года откроется сезон первичных выборов. В нынешнем виде избирательная система устроена так, что "политики могут подбирать себе избирателей по вкусу, а не наоборот", — сказал Буттиджич, имея в виду, в частности, манипулирование границами избирательных округов, "которое зачастую предопределяет итоги выборов еще до начала голосования". В целом "это означает, что наша демократия не заслуживает права так называться", — добавил он. Расизм как системная проблема Столь же нелицеприятные оценки звучали в дальнейшем и при обсуждении других тем, круг которых, кстати, был ограничен и определялся организаторами. При этом понятно, почему те не углублялись в экономику: это козырь Трампа. Но даже Уоррен отметила, например, что "надо было поговорить о вооруженном насилии" в стране, где сохраняется свободная купля-продажа стрелкового оружия и регулярно происходят криминальные массовые расстрелы. Правда, ведущие поднимали вопрос о "насилии со стороны приверженцев теории превосходства белой расы" (читай — сторонников Трампа). Но это вылилось в дискуссию о расизме — кстати, весьма уместную в таком южном штате с большим небелым населением, как Джорджия. Разговор показал, что и после восьмилетнего правления афроамериканца Обамы расизм остается для США весьма актуальной проблемой, имеющей различные социальные и экономические измерения. Симпатичная гавайка Тулси Габбард, представляющая один из двух округов своего островного штата в нижней палате Конгресса США, прежде всего констатировала, что "расовая несправедливость" в стране "во многом институционализирована", прежде всего в "системе уголовного правосудия".

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Вслед за ней это подтвердил и темнокожий сенатор из Нью-Джерси Кори Букер. Он, в частности, указал, что "под криминальным надзором в Америке сейчас находится больше афроамериканцев, чем всего было рабов с 1850 года". Законодатель исходит из того, что борьбу за права человека надо, конечно, вести и за рубежом, например в Китае и Гонконге, — но начать все же хорошо было бы в самих США. "Потому что, когда у нас на границе детей бросают в клетки, это нарушение прав человека", — пояснил он. Как бывший мэр Букер также констатировал, что процесс благоустройства, так называемой джентрификации в американских городах, "зачастую усугубляет расовую сегрегацию", поскольку неимущих вытесняют "все дальше и дальше" из сравнительно благополучных районов. В свою очередь сенатор Уоррен напомнила, что примером расового неравенства может служить и насущная для США проблема студенческих займов. По ее словам, новое исследование показывает, что лишь 5% афроамериканцев избавляются от бремени студенческих долгов в течение 20 лет после окончания учебы; для белых соответствующий показатель — 94%. А темнокожая калифорнийка-сенатор Камала Харрис разразилась упреками в адрес тех демократов, которые, на ее взгляд, пренебрегают интересами и нуждами афроамериканок, хотя автоматически рассчитывают на их поддержку на выборах. "Когда черные женщины в Америке втрое-вчетверо чаще других умирают от родов, когда для их сыновей самая частая причина смерти — вооруженное насилие, когда черные женщины зарабатывают лишь 61 цент на доллар (имеется в виду сравнение с мужчинами по закону о равной оплате за равный труд — прим. ТАСС), то напрашивается вопрос: а где вы были? И что вы собираетесь делать?!" — воскликнула Харрис, которой до начала гонки многие прочили большое будущее, называя ее "Обамой в юбке". Женский вопрос Она, кстати, была совершенно права по поводу огромной роли женщин, в том числе и темнокожих, в опорном электорате Демпартии. И ее филиппика была не просто риторическим сотрясением воздуха, а расчетливым тактическим ударом по конкурентам, прежде всего, тому же Буттиджичу, у которого, по оценкам специалистов, взаимопонимание с афроамериканцами пока еще не налажено. Он, собственно, и сам говорил, что рассчитывает это исправить.

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А вот у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, номинального фаворита демократической гонки, поддержка афроамериканской общины, наоборот, считается важнейшим козырем. И он совершенно не случайно говорил по ходу дебатов, что в США надо полностью декриминализировать марихуану и освободить всех, кто был ранее осужден за ее хранение и распространение. Сенатор Букер подчеркивал, что для темнокожих избирателей это крайне важная и болезненная тема, поскольку "прямо сейчас в Конгрессе есть люди, признающиеся в курении марихуаны, в то время как наши дети сидят по тюрьмам за нарушение законов о наркотиках". Между прочим, бравируя своей популярностью среди чернокожих сограждан, Байден, в частности, заявил, что его поддерживает "единственная женщина, когда-либо избиравшаяся в Сенат США". Изумленные Харрис и Букер хором возразили: "Это неправда!" А Харрис добавила: "Еще одна — перед вами". Имелось в виду, что она тоже сенатор, но не поддерживает Байдена. Тому пришлось уточнять, что он имел в виду не единственную, а "первую" такую женщину-сенатора. Эта оговорка была самой вопиющей, но не первой и не последней за вечер с его стороны. В целом, как и на предыдущих раундах дебатов, он смотрелся не очень убедительно. Что касается женской темы, она обсуждалась и в других аспектах. В частности, бизнесмен Эндрю Янг напомнил, что на сегодняшний день "в мире есть только две страны, где матерям вообще не положен оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденными: это США и Папуа — Новая Гвинея". Претендент призвал "как можно скорее убрать" Америку из этого незавидного списка. С Россией надо говорить Конечно, 44-летний предприниматель и филантроп тайваньского происхождения Янг — одна из "темных лошадок" предвыборной гонки. Но он, как и Буттиджич, за словом в карман не лезет и производит в дебатах неплохое впечатление.