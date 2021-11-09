Захарова заявила, что ситуация на польско-белорусской границе - лишь часть общей картины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Напряженность в Европе усиливается уже много лет, и ситуация с мигрантами на восточной границе ЕС является лишь частью общей картины. Об этом написала во вторник в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря польского дипведомства Лукаша Ясина о том, что РФ якобы "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, что ведет к усилению напряженности в Европе.

"Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС - лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать - это и есть манипулированием фактами и ложь. Самая страшная, которая только может быть. Ложь самим себе", - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что напряженность в Европе усиливается уже много лет. "В первую очередь, из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам", - пояснила она.

По словам официального представителя МИД РФ, примеров существует немало. "Разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Спонсируемая западниками "арабская весна", натовская кампания против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное - появление ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической организации ИГ) на обломках иракского государства - все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу. Ну и конечно, информационные кампании, в основе которых унижение традиций и ценностей одних народов и культур в пользу других", - указала Захарова.

"Повторю то, что только что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке. И решаться он должен при полном уважении международного гуманитарного права", - подчеркнула дипломат.