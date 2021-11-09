Небензя считает абсурдными угрозы санкций против Минска из-за ситуации с беженцами

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Запад грозит Белоруссии санкциями за то, что сам не хочет принять беженцев в Евросоюз, это перекладывание с себя ответственности. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? - обратил внимание Небензя. - Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую".