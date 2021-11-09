Россия попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Россия запросила генсека ООН задействовать механизм арбитражного разбирательства с США по урегулированию вопросов с выдачей виз дипломатам РФ. Об этом заявил во вторник представитель РФ Сергей Леонидченко на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания".

"Сегодня мы обсуждаем очередной доклад Комитета по сношениям со страной пребывания. В нем генеральному секретарю вновь адресована рекомендация безотлагательно и самым серьезным образом рассмотреть и принять меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях, - указал дипломат. - Данный раздел Соглашения, напомним, предполагает запуск арбитражного разбирательства между ООН и США для урегулирования ряда вопросов, на которые последовательно обращала внимание Генассамблея. Иных вариантов по сути не осталось".

"Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Соответствующий призыв четко сформулирован в рекомендациях Комитета. Необходимый механизм Соглашением о Центральных учреждениях ООН предусмотрен. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру, предусмотренную разделом 21 Соглашения", - добавил Леонидченко.

Ситуация с представительством РФ при ООН

Представитель РФ указал, что речь идет о выдаче Соединенными Штатами въездных виз как для сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, так и для дипломатов из столицы, а также о конфискованной в нарушение норм международного права о привилегиях и иммунитетах дипломатической собственности и ограничениях на передвижение. По его словам, такие проблемы продолжаются уже более четырех лет.

"Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников секретариата из числа граждан России, - указал Леонидченко. - Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их "нежелательными лицами". "Хотелось бы рассчитывать на то, что генеральный секретарь Всемирной Организации, совсем недавно жестко оппонировавший случаям объявления ооновцев персонами нон-грата, проявит не меньшую принципиальность применительно к осуждению дискриминационных мер США в отношении наших соотечественников в Секретариате", - добавил он.

Представитель РФ также напомнил, что в 2017 году, когда США выслали целую группу сотрудников постоянного представительства России при ООН, никакой внятной реакции со стороны всемирной организации не последовало. "Стоит ли в этом случае удивляться тому, что и другие государства стали брать пример с США?", - добавил он.

"Несмотря на рекомендации комитета и Генассамблеи, проблемы, с которыми столкнулась наша делегация, до сих пор не решены. Мы слышим о контактах секретариата с американскими властями в Вашингтоне, но не видим конкретных результатов, - указал дипломат. - Рекомендации Комитета и резолюции Генеральной ассамблеи попросту игнорируются страной пребывания. Систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в "разумные и ограниченные сроки", но и в принципе".