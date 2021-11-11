Путин отметил дестабилизирующий характер активности сил НАТО в Черном море

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий характер провокационной активности сил США и ряда других стран НАТО в Черном море. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Зачем НАТО столько кораблей и самолетов в Черноморском регионе?

Подозрительная активность. Зачем НАТО столько кораблей и самолетов в Черноморском регионе?

"Отмечен дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море", - говорится в сообщении.

Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня.

Как ранее информировали в Минобороны РФ, корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны.