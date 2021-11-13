МИД России: одобрение ООН резолюции о борьбе с неонацизмом даст сигнал для принятия мер

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что одобрение Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом укажет странам на необходимость принятия мер по противодействию этим тенденциям. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ.

"Надеемся, что одобрение данной резолюции ("О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" - прим. ТАСС) пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов", - заявили в МИД РФ.

США и Украина 12 ноября стали единственными странами, выступившими против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. В поддержку резолюции выступила 121 страна, воздержались 53. Документ был принят в канун 75-й годовщины вынесения приговора по итогам Нюрнбергского процесса. В приговоре была дана принципиальная оценка преступлениям нацистского режима и были юридически закреплены итоги Второй мировой войны.

"Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств - членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств - членов ООН", - указали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также предложили ознакомиться с последним докладом МИД РФ о ситуации в области борьбы с героизацией нацизма.