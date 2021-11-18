Самолет Минобороны 18 ноября доставит в Кабул первую партию гуманитарной помощи

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый рейс с российской гуманитарной помощью для Афганистана прибудет в Кабул в четверг, спецрейс Минобороны России доставит 36 тонн продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в опубликованном в четверг интервью газете "Известия" .

"Спецрейсами Минобороны России, которыми вывозятся наши граждане, в Афганистан доставляется большая партия гумгрузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Первая доставка с 36 тонн состоится 18 ноября. Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами. Всего ими привезут свыше 100 тонн гумпомощи", - сказал он.

По словам посла, талибы гарантировали, что поставленная помощь будет распределена среди нуждающихся. "Это важно. Афганские власти понимают, что если произойдет "осечка", это серьезно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами", - добавил он.

Жирнов также сообщил, что обратными рейсами из Афганистана будут вывозить российских граждан. Также, добавил дипломат, на вывозные рейсы из страны записались почти 900 афганских студентов, принятых на учебу в российские вузы, для продолжения образования в очной форме.

25-26 августа силами Минобороны РФ были осуществлены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны. В МИД РФ подчеркивали, что речь идет не об эвакуации, а "о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане".