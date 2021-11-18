Захарова: РФ ждет реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с западными коллегами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва ждет реакцию Запада на публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции, пока она не поступала. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Пока я не видела реакции. <...> Я думаю, что какая-то будет реакция, она должна быть, потому что материалов много, у журналистов в этих странах, наверняка, вопросов поднакопилось. Будем ждать этой реакции", - сказала она.