Посольство РФ призвало Вашингтон прислушаться к экспертам, рекомендующим повлиять на Киев

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в США рассчитывает, что Вашингтон прислушается к экспертным оценкам относительно необходимости повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического представительства, опубликованном в пятницу в Facebook .

"Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями, - подчеркивается в документе. - Посольство также обратило внимание на дискуссии в местных политологических кругах, в которых так или иначе поднимается вопрос о путях прекращения кровопролития на юго-востоке Украины".

"Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж минских соглашений", - говорится в заявлении. "Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", - подчеркнули в посольстве.

Псаки заявила в пятницу на регулярном брифинге, что Вашингтон приветствует ряд заявлений президента России Владимира Путина, которые он сделал на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг. "Президент Путин в своей речи <...> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны", - сказала она.

Кроме того, пояснила представитель Белого дома, Вашингтон поддерживает высказывания Путина о мирном урегулировании на востоке Украины. "Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством минских договоренностей", - сказала Псаки. По ее словам, США "поддерживают активизацию усилий по урегулированию в рамках минских соглашений и призывают немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня".