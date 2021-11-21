Захарова: публикация переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сформирует непредвзятое мнение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом позволит сформировать у общественности непредвзятое мнение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

"Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение", - сказала она.

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров. Захарова пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения России относительно "нормандского формата" с тем, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.