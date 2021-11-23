Дипломаты РФ выразили соболезнования в связи с крупным ДТП в Болгарии

ЗАГРЕБ, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Северной Македонии выразило во вторник соболезнования близким и родственникам людей, погибших в результате крупного ДТП на автомагистрали "Струма" в Болгарии, в котором погибли не менее 45 человек, в том числе 12 детей.

Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

"Автобус из Северной Македонии попал в аварию на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления" - говорится в публикации на странице диппредставительства в Facebook.

Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Инцидент произошел около 02:00 (03:00 мск), в пожаре на месте происшествия погибли не менее 45 человек, в том числе 12 детей, семь пассажиров автобуса - две женщины и пятеро мужчин госпитализированы в больницу скорой помощи в Софию.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия. Личность погибших будет установлена после проведения анализа ДНК.