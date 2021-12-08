Путин в послании Меркель обратился к ней на "ты"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телеграмме, направленной Ангеле Меркель в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии, обратился к своей коллеге на "ты" и заверил ее в продолжении дружеского общения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций". Российский лидер в своем послании выразил коллеге "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - приводят слова российского лидера в его пресс-службе.