Захарова: участники "Саммита за демократию" будут обслуживать интересы режима США

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. США наделят участников запланированного на 9-10 декабря "Саммита за демократию" "почетным правом" обслуживать американские интересы. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое. "Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", - написала Захарова.

"Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от "циничное" до "хладнокровное". В одном не откажешь - оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", - резюмировала она.

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря пройдет в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".