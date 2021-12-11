В Крыму уверены, что мир в конечном счете признает воссоединение полуострова с Россией

"Геополитика - вещь сложная, все меняется в этом мире. Есть много вещей, которые надо пережить, но думаю, что в конечном счет все мировое сообщество должно признать уже существующий факт. Тем более, Крым уже десятилетиями и столетиями находился в составе российского государства - Российской Империи, Советского Союза или Российской Федерации. Это не новость, и просто он вернулся, как мы говорим, в родную гавань. Это нормальное историческое событие, и рано или поздно это будет признано, я в этом уверен", - сообщил он в беседе с российскими журналистами в рамках проведения крымско-татарских дней в Анкаре, которые проходят в здании представительства Россотрудничества (Русский дом).

"Просто надо открыть глаза тем людям, которые не хотят понять, что это идет во благо тем национальностям, которые проживают в Крыму. Крымские татары - это типичный пример. Такое количество мечетей, такое развитие культуры и искусства, которое было сделано в Крыму за последние семь лет, не было никогда. Ни при советской власти, ни тем более при Украине, когда мало что делалось, надо признаться. Ни в инфраструктуре, ни в отношениях с национальностями. Мы знаем, что люди не могли получить дома, мечети не строились, язык не был государственным. Теперь все это есть, это вот разительный пример. Это надо знать и доносить людей, чем больше они будут знать, тем больше будет меняться отношение", - добавил Соломенцев.

Он также сообщил, что Крым будет рад принять парламентариев из Турции, но на данный момент такой визит не планируется. "Мы будем рады видеть всех у нас, включая настроенных позитивно на взаимодействие с российским Крымом парламентариев из Турции. Готовы оказать максимальное содействие в этом вопросе, но это прерогатива наших федеральных властей. Мы активно с ними взаимодействуем, в том числе по этому вопросу", - подчеркнул он. По словам Соломенцева, "на данный момент мы не планируем таких визитов, но все может измениться". "Мы рассчитываем на взвешенный подход у турецких властей к этому вопросу", - добавил он.

Соломенцев заявил, что Крым продолжит рассказывать крымским татарам Турции об истинном положении дел на полуострове. "Мы будем продолжать приезжать в Турцию, здесь живет большая крымско-татарская диаспора, которой мы продолжим рассказывать, что происходит в Крыму. Продолжим проводить культурные акции по согласованию с турецкими властями. Наша задача - не заниматься политикой, а заниматься связями большого народа. <...>. Будем планировать [эту работу] и в следующем году", - подчеркнул он.