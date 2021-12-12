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Молния

СБ РФ: США не смогли у себя дома построить демократию, но рьяно берутся за другие страны

Замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов отметил, что некоторое время назад госсекретаря США Энтони Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. США не смогли построить демократию у себя дома, но очень рьяно берутся за другие страны. Об этом в интервью "Российской газете" заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов.

Он напомнил, что некоторое время назад госсекретаря США Энтони Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии.

"Глава Госдепа отшутился - мол, хорошо, что ему не приходится заниматься делами внутри страны. Знаете, в России есть поговорка - кто не умеет сам, тот учит других. Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берется за другие страны", - указал представитель СБ РФ.

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СШАРоссияАверьянов, Юрий Тимофеевич
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