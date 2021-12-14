Лавров заявил, что Россия видит желание США развивать диалог, несмотря на противоречия

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва видит стремление Вашингтона развивать диалог с Россией, несмотря на серьезные противоречия и различия в позициях по многим вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN .

"Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует", - отметил глава российского дипведомства.

По его оценке, напряженность, которая сохраняется в отношениях двух стран, нельзя сравнивать с холодной войной, развивавшейся в условиях противостояния двух социально-экономических систем - капитализма и социализма, каждая из которых контролировала огромные территории. "Сейчас ситуация другая, игроков гораздо больше. Новый канцлер Германии Олаф Шольц, выступая по случаю объявления состава правительства, сказал, что в этом мире не две державы будут все определять, а несколько крупных держав. По сути дела, это признание многосторонности", - сказал Лавров.

При этом, продолжил он, критики полицентричного мироустройства полагают, что оно может привести к тому, что множество игроков будут "толкаться локтями", а мир станет более хаотичным. "Наша позиция заключается в том, что многосторонность - это объективная реальность, - подчеркнул глава МИД РФ. - Задача не в том, чтобы в этой высококонкурентной среде стравливать страны друг с другом, а в том, чтобы вот это "броуновское движение" стараться каким-то образом упорядочить. Ровно на это направлена инициатива президента России о созыве саммита постоянных членов СБ ООН".

Лавров указал на невозможность игнорирования многополярности, заметив, что "восхождение" Китая в качестве ведущей экономики мира уже не за горами", Азиатско-Тихоокеанский регион становится локомотивом развития, сменив в этом качестве Евро-Атлантический регион, Латинская Америка хочет определять свою идентичность. "В Африке растет самосознание, стремление свою самобытность побольше оттенять в контактах с внешним миром, заинтересованным в несметных природных богатствах Африканского континента", - привел пример глава МИД.

Саммит "пятерки" Совбеза ООН

Лавров выразил надежду, что настрой США на развитие диалога разделят и другие западные члены "пятерки" Совета Безопасности ООН.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, которые могли бы обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности. Идею поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.

По словам Лаврова, инициатива российского лидера направлена не на ограничение круга государств, которые формируют глобальную политику. "На них ["пятерку" СБ ООН] по Уставу Организации [Объединенных Наций] возложена особая ответственность поддержания международного мира и безопасности. Собравшись, лидеры стран "пятерки" могли бы разработать рекомендации для всего остального мирового сообщества, которые, думаю, были бы позитивно встречены", - пояснил министр.