Крашенинников сообщил, что к закону о региональной власти поступило более 300 отзывов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Более 300 отзывов поступило к принятому закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Госдума рассматривала 418 поправок, сообщил в пятницу на заседании ассамблеи свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас поступило более 300 отзывов, рассматривали официально 418 поправок, но на самом деле их было гораздо больше, мы отрабатывали, а депутаты отзывали", - сказал он.

Госдума приняла закон 14 декабря. Законом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ, изменения которых будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки. Закон устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Кроме того, документ устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ", при этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово "президент".