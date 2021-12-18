Посол РФ в США назвал угрозы в адрес "Северного потока - 2" недобросовестной конкуренцией

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Угрозы США в адрес участников проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2" объясняются недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью журналу Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

"Множество раз говорилось, что этот газопровод является исключительно коммерческим проектом. Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что сооружение трубопровода было успешно завершено, "несмотря на усилия по срыву проекта" со стороны Вашингтона и ряда его союзников в Европе, сейчас идет процесс сертификации. Москва доказала, что является "надежным партнером" в деле поставок энергоресурсов за "долгие годы честного взаимодействия с Европой и другими потребителями российских углеводородов", отметил Антонов. "Мы, - заверил посол, - никогда не навязывали никому свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве инструмента политического давления или для достижения тех так называемых конъюнктурных целей, которые нам приписывают".

"Мы уверены, что выбор поставщиков энергоресурсов должен оставаться за европейскими потребителями, включая Германию. Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько необходимо потребителям", - добавил Антонов.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".