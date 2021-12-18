МИД РФ: без участия в ДОН России и США зона применения договора сократится примерно на 80%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Эффективность Договора по открытому небу (ДОН) резко снизится без участия в нем РФ и США, зона его применения уменьшится примерно на 80%. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом России из Договора по открытому небу.
"С 18 декабря 2021 г. Российская Федерация более не является стороной Договора по открытому небу и, соответственно, не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников", - указали в министерстве.
"С уважением относимся к решению остающихся в договоре государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН - Соединенных Штатах Америки", - подчеркивается в заявлении.
В МИД РФ напомнили, что решение в пользу участия в ДОН в свое время принималось Россией не без труда, тем не менее Москва пошла на этот шаг в интересах укрепления международной безопасности. "Одним из весомых аргументов стало тогда участие в договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия", - добавили там.
Как отметили в дипведомстве, десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо служил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников.
Российские усилия
"Мы покидаем договор с осознанием проведенной большой работы, направленной на сохранение его жизнеспособности. На РФ в течение двух десятилетий пришлось наибольшее среди всех государств-участников количество миссий наблюдения (нами проведено 646 и принято над своей территорией 449 из 1 580 выполненных в рамках договора наблюдательных полетов). Россия стала первым государством, перешедшим в рамках ДОН на цифровую аппаратуру наблюдения", - информировали в МИД.
При этом РФ не на словах, а на деле прилагала максимум усилий для выполнения и сохранения договора, порой делая крупные шаги навстречу его другим участникам, отмечается в заявлении. "Вспомним хотя бы, что, когда в 2018 году из-за деструктивной позиции Грузии все государства-участники были лишены возможности выполнять наблюдательные полеты, именно добрая воля нашей страны позволила разблокировать тупиковую ситуацию и возобновить выполнение договора. Упрекнуть нас в неконструктивном подходе могут лишь те, кому чуждо чувство объективности", - отметили в МИД РФ.
В министерстве с сожалением констатировали, что все усилия Москвы не позволили сохранить договор в том виде, в каком он задумывался его авторами. "Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли "ястребы". Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договоренностей в области контроля над вооружениями", - отметили в МИД.
Как подчеркивается в заявлении, даже в этой ситуации российская сторона делала все от нее зависящее для поиска возможных компромиссных решений. "Однако для ряда государств-участников блоковая дисциплина оказалась важнее интересов мира и международной безопасности. Их поддержка ДОН ограничилась пустыми, не относящимися к делу декларациями. Все эти обстоятельства не оставили нам выбора. Они предопределили выход России из договора. Пренебрегать интересами национальной безопасности не можем и не будем", - подчеркнули в министерстве.