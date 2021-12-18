МИД РФ: без участия в ДОН России и США зона применения договора сократится примерно на 80%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Эффективность Договора по открытому небу (ДОН) резко снизится без участия в нем РФ и США, зона его применения уменьшится примерно на 80%. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом России из Договора по открытому небу.

"С 18 декабря 2021 г. Российская Федерация более не является стороной Договора по открытому небу и, соответственно, не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников", - указали в министерстве.

"С уважением относимся к решению остающихся в договоре государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН - Соединенных Штатах Америки", - подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ напомнили, что решение в пользу участия в ДОН в свое время принималось Россией не без труда, тем не менее Москва пошла на этот шаг в интересах укрепления международной безопасности. "Одним из весомых аргументов стало тогда участие в договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия", - добавили там.

Как отметили в дипведомстве, десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо служил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников.

Российские усилия

"Мы покидаем договор с осознанием проведенной большой работы, направленной на сохранение его жизнеспособности. На РФ в течение двух десятилетий пришлось наибольшее среди всех государств-участников количество миссий наблюдения (нами проведено 646 и принято над своей территорией 449 из 1 580 выполненных в рамках договора наблюдательных полетов). Россия стала первым государством, перешедшим в рамках ДОН на цифровую аппаратуру наблюдения", - информировали в МИД.