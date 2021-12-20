Руководителем департамента дорожной инфраструктуры Тюмени назначен Евгений Сорокин

ТЮМЕНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Руководителем департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени вместо бывшего главы Игоря Фролова, обвиняемого в мошенничестве, назначен его заместитель Евгений Сорокин. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

"С 21 декабря директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта назначен Евгений Сорокин. Соответствующее распоряжение подписал глава Тюмени Руслан Кухарук", - говорится в сообщении.

Ранее Евгений Сорокин занимал должность заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, был руководителем управы Центрального административного округа Тюмени.

Экс-директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Игоря Фролова обвиняют в том, что в феврале 2020 года, а также в феврале 2021-го в составе группы лиц по предварительному сговору он похитил около 5 млн рублей, которые были выделены в рамках двух муниципальных контрактов для выполнения работ по содержанию и уборке автодорог Тюмени. Матери Фролова предъявлено обвинение по той же статье, что и сыну. Суд избрал экс-директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2022 года, а его матери - домашний арест.