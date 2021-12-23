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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин: РФ до 2014 года даже в голову не приходили какие-либо действия в отношении Крыма

Россия до госпереворота на Украине работала со всеми правительствами этой страны, отметил президент РФ
© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия до 2014 года, до госпереворота на Украине, работала со всеми правительствами этой страны, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию и не планировала предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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"Работали же и готовы были дальше работать, и никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в 2014 году на Украине произошел "кровавый госпереворот". "Людей убивали и сжигали", - сказал он. "Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло. Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке, в Донбассе?" - отметил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаКрым
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