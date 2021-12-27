Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу " Международная жизнь ".

"Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО <...>, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься", - сказал он.

Сохранение сути предложений

Переговоры России и Запада о гарантиях безопасности могут проходить на разных треках, но от этого не должна изменяться суть предложений Москвы, отметил Рябков.

"Мы не исключаем и другие треки [переговоров о безопасности], думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного, чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть [предложений]", - сказал он.

Рябков также отметил срочность вопроса безопасности, обсуждаемого между РФ и Западом, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности России и непродвижения НАТО на восток.

"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток", - добавил Рябков.

Сложность переговоров

Переговоры с США по гарантиям безопасности в любом случае будут непростыми, Россия к этому готова. Дипломат отметил, что пока не очень представляет, кто будет его визави с американской стороны на переговорах. "Если американцы считают, что этим должны заниматься те же команды, которые ведут на протяжении менее полугода диалог по стратегической стабильности, значит, визави с американской стороны станет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, - сказал он. - Госпожа Шерман - это, на мой взгляд, помимо того, что она дипломат высочайшего класса, высокий профессионал, человек, который очень жестко отстаивает американские интересы, то есть легкого пути не будет в любом случае".

По его словам, российская сторона "к этому готова". "В этом и [заключается] смысл нашей работы, чтобы находить точки взаимопонимания даже в самых сложных ситуациях", - подчеркнул Рябков.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.