Эксперт: Токаев забирает себе все силовые рычаги, заняв пост главы Совбеза Казахстана

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сменить первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности страны обусловлено стремлением сконцентрировать все рычаги управления силовыми структурами в одних руках на фоне масштабных акций протеста. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Это решение связано с необходимостью концентрации всех рычагов управления силовыми ведомствами в одних руках в связи с чрезвычайной ситуацией, которая возникла в некоторых городах в республике", - отметил эксперт, комментируя прозвучавшее ранее телеобращение казахстанского лидера к народу.

Аналитик подчеркнул, что это был последний из ключевых постов, который сохранял первый президент Казахстана, но только его формальное смещение не окажет действенного влияния на стабилизацию ситуации. "На текущую ситуацию может повлиять не только формальная сторона дела, но и готовность и способность властей Казахстана к применению необходимых в возникшей ситуации мер", - добавил он.

Бордачев также обратил внимание на высказанную Токаевым готовность выступить в скором времени с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана", отметив, что "попытки идти навстречу требованиям улицы пока ни к чему хорошему не привели".

От прогнозов относительно дальнейшего развития событий в республике Бордачев воздержался. "Мы не можем в настоящее время сказать, насколько президент Токаев и казахстанское руководство сейчас готовы применить силовые методы для того, чтобы успокоить ситуацию в Алма-Ате и других городах", - добавил он.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Акции протеста начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры. Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, отправил в отставку правительство.