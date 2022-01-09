Эксперт: РФ укрепила позиции в ситуации с Казахстаном, но это не повлияет на диалог с США

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. События в Казахстане не скажутся на переговорах РФ и США по вопросам безопасности в Женеве, несмотря на то, что Москва в этой ситуации укрепила свои позиции. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Я думаю, что все-таки какого-то существенного воздействия на характер двусторонних переговоров тема Казахстана иметь не будет, поскольку повестка дня в общем-то иная", - отметил собеседник агентства. Однако, по его словам, ситуация с Казахстаном может стать дополнительным осложняющим фактором для российско-американских отношений, поскольку она привела к усилению позиций Москвы в регионе, укреплению сотрудничества между Россией и ее центральноазиатскими партнерами и дальнейшей маргинализации США и Запада в целом в Центральной Азии.

"События в Казахстане дают дополнительный импульс к стратегическому взаимодействию России и ее партнеров, и в общем, конечно, оставляют довольно мало простора для американской дипломатии: меньше, чем раньше. По всей видимости, во внешнюю политику Казахстана будут внесены некоторые изменения в пользу более тесного сотрудничества с Россией", - пояснил аналитик. При этом он напомнил, что уменьшение влияния США в регионе началось несколько раньше, с вывода американских войск из Афганистана в прошлом году.

"То, что сейчас происходит, скорее усиливает позиции Москвы, поскольку Москва демонстрирует свою способность выступать в качестве серьезного организатора Евразийского пространства и в каком-то смысле проецировать свою военную силу", - сказал Кортунов. Так, он обратил внимание на возрастающее значение ОДКБ, которая выступила в качестве стабилизирующего фактора в регионе. "Теперь у России есть дополнительные аргументы заявить, что ОДКБ - это полноценная, вполне эффективная организация, в чем-то даже более эффективная, чем НАТО", - констатировал эксперт.

По его мнению, теперь у Москвы будет дополнительный аргумент в случае, если она захочет вернуться к идеям инстуционального сотрудничества НАТО и ОДКБ. Россия в последние дни доказала несостоятельность заявлений стран Запада о фиктивности организации и ее неспособности решать реальные задачи. Он добавил, что в нынешних условиях у стран на постсоветском пространстве должна повыситься заинтересованность в сотрудничестве с ОДКБ.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах республики. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в результате этих событий.

О переговорах РФ с США и НАТО

Начало первого раунда российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланировано на вечер 9 января, оно пройдет в узком составе. 10 января работа будет продолжена в широком формате. 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных. В документах содержатся пункты об ограничениях на развертывание РСМД.