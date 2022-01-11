Эксперты МГИМО представили обзор мировых трендов 2022 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Начавшиеся переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности обозначили главную интригу наступившего года: ближайшее будущее покажет, насколько успешной является тактика Москвы по перехвату инициативы в отношениях с Западом. Об этом говорится в представленном во вторник ТАСС докладе коллектива авторов МГИМО "Международные угрозы 2022. Перехват инициативы".

По мнению экспертов, с первых дней наиболее подходящим для описания 2022 года является слово "отрезвление". Так, кризис в Казахстане четко продемонстрировал соседним странам, что Россия является главным поставщиком безопасности на постсоветском пространстве, а ее роль в этом отношении будет только расти. "События на Украине, в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Казахстане убедительно свидетельствуют, что отношения с Российской Федерацией являются - вне зависимости от политических модальностей - ключевым фактором стабильности", - указывается в докладе.

На западном направлении отрезвление произошло после того, как Москва жестко заявила о своих красных линиях для НАТО, пригрозив созданием военных контр-угроз. Как отмечают авторы доклада, это заставило США и их союзников переосмыслить риски столкновения с РФ и обратить внимание на российские дипломатические предложения. Однако вокруг переговоров по гарантиям безопасности складывается непростая ситуация.

"Велика вероятность, что США и их союзники будут стремиться вовлечь Россию в тягучий переговорный процесс, который не даст необходимых результатов и потому не устроит Москву. В этом случае вероятность обещанного "военного и военно-технического ответа" России становится выше. В случае если американское руководство будет готово дать гарантии неразвертывания на Украине своей военной инфраструктуры, переговорная дистанция может оказаться длиннее, а риск военных действий ниже. Однако и это вряд ли снимет с повестки дня требования Москвы", - прогнозируют аналитики.

В разрезе отношений РФ и США

Эксперты указывают, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в прошлом году придали импульс российско-американскому диалогу в ряде сфер. В частности, были запущены консультации по стратегической стабильности и информационной безопасности, активизировалось взаимодействие между правоохранительными органами двух стран в сфере кибербезопасности. В то же время никакого продвижения не наблюдается по восстановлению нормального функционирования дипломатических представительств и обмену гражданами, отбывающими заключение в другой стране.

"В 2022 году стоит ожидать перехода консультаций по стратегической стабильности к обсуждению конкретных тем в формате рабочих групп. Дипломатам двух стран предстоит добиться общего понимания того, как различные факторы влияют на стратегическую стабильность. После чего речь может пойти о согласовании мандатов на ведение переговоров для заключения договоров по конкретным военно-стратегическим сюжетам", - считают авторы доклада. Переход к таким переговорам между РФ и США в наступившем году можно будет считать большим успехом, позволяющим надеяться на их завершение до конца президентского срока Байдена.

В свою очередь, по словам аналитиков, выход сторон на масштабные договоренности в сфере безопасности мог бы обеспечить прогресс по вопросам работы диппредставительств и обмена заключенными. Авторы ожидают, что в 2022 году Москва и Вашингтон с высокой вероятностью будут избегать "масштабной и неуправляемой гонки вооружений", однако рассчитывать на согласование ими общего "уравнения безопасности" не приходится.

Украина в центре внимания

Переговоры РФ и Запада о гарантиях безопасности делают международный контекст вокруг Украины более значимым для ее внутренней ситуации, чем это было прежде. При этом эксперты обращают внимание, что Украина переживает самый тяжелый кризис с момента избрания Владимира Зеленского президентом. В докладе прямо ставится вопрос о том, удержится ли нынешний лидер страны на своем посту.

Рейтинг Зеленского продолжает ставить новые антирекорды, он не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний, а его положение осложняется конфликтом с одним из наиболее влиятельных украинских олигархов Ринатом Ахметовым. Тем не менее авторы доклада не прогнозируют досрочных президентских выборов, существенного роста протестных настроений или вероятности нового "майдана". Против Зеленского до сих пор не сложился олигархический консенсус, а политическое пространство внутри Украины остается фрагментированным.

Аналитики также считают, что обострение конфликта на юго-востоке Украины в ближайшем будущем не предвидится, однако они связывают это с начавшимися переговорами РФ и Запада. "Мы ожидаем затишья в Донбассе, на Черном море и на Балтике, по крайней мере, пока идут переговоры о гарантиях безопасности России со стороны США и НАТО", - говорится в материале.

Провокации против России

Однако в докладе подчеркивается, что диалог по гарантиям безопасности снимает риск провокаций в других регионах мира, где угроза эскалации не так высока. Возможные инциденты могут быть организованны с целью "подорвать достоверность российских силовых гарантий, продемонстрировать слабость и уязвимость России". "Например, через нанесение политически значимых поражений союзникам РФ в Сирии. Или через подрыв ныне безусловного авторитета российских миротворцев в Карабахе. Или через ощутимый ущерб российским частным военным компаниям в Африке", - перечислили эксперты.

По их мнению, вероятно нанесение "опосредованного удара по России через давление на ее союзников". "Например, в условиях, когда введение новых масштабных американских санкций против России приведет разрыву отношений с Западом, санкции могут быть введены против Белоруссии или Казахстана, чтобы значительно повысить для Москвы цену поддержки своих союзников", - поясняют аналитики.

"Попытки сорвать переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности России могут включать в себя новые скандалы по поводу якобы исходящих от нашей страны киберугроз или эпизодов вмешательства в выборы. Лидеры ведущих стран Запада готовы к переговорам, но их младшие партнеры по НАТО категорически против любых договоренностей с Россией. Польше или Литве необходим аргумент, который позволит им более убедительно требовать от США "не разговаривать с Кремлем". Именно младшие партнеры США по НАТО могут быть наиболее вероятными авторами новых провокаций", - предупреждают эксперты.