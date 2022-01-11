Источник: ответ руководства США по итогам консультаций в Женеве обещают на будущей неделе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Делегация США в Женеве пообещала доложить об итогах переговоров с РФ своему руководству и дать письменный ответ на следующей неделе. Об этом заявил ТАСС во вторник источник.

"Американцы пообещали доложить об итогах Женевы (переговоров в Женеве - прим. ТАСС) руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе. Из этого мы будем исходить. Раз обещали - пусть выполняют", - отметил он.

По словам источника, на переговорах в Женеве российская делегация "разжевала" американцам свои предложения. "Чтобы каких-то недопониманий не возникло. Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам не интересны", - добавил он.

Собеседник агентства также указал на "твердолобую позицию" США по Украине. "Мол, без Украины, мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем. Опять перевернутая тарелка. Это же НАТО, и в первую очередь Вашингтон, принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет. От ответственности не надо уходить", - подчеркнул источник.

"В Штатах, вообще, похоже есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции "за ненападение" на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом. России и США есть прямой смысл договориться. Или угрозы мировой безопасности возрастут", - заключил он.

Источник отметил, что Москва надеется, что в Вашингтоне над позицией сторонников объявления новых антироссийских санкций из-за Украины возобладает здравый смысл.

"В Штатах вообще, похоже, есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции "за ненападение" на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом", - указал собеседник ТАСС.