Захарова: РФ ожидает от США оперативного ответа на предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Москва ожидает от Вашингтона оперативного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале дипломата.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США", - сказала она.

"Надо, чтобы это поняла и госпожа [пресс-секретарь Белого дома] Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", - добавила Захарова.

Дипломат указала, что в ходе переговоров в Женеве "российская сторона предельно ясно и конкретно изложила свою позицию". "Основные, ключевые требования следующие, напомню: нерасширение НАТО, неразмещение ударных наступательных вооружений вблизи российской территории, возвращение военной инфраструктуры в Европе к конфигурации 1997 года, когда на высшем уровне был подписан основополагающий акт Россия - НАТО, то есть в практическом плане отвод вооруженных сил и вооружений США с территорий принятых в НАТО новых членов на позиции 1997 года", - указала официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о переговорах в Женеве вредят США. "Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят, кстати говоря, самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью, - сказала дипломат. - Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление и хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять. Просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Пресс-секретарь Белого дома Псаки после переговоров заявила, что Соединенные Штаты готовятся к тому, что Россия якобы будет распространять дезинформацию об обязательствах, связанных с двусторонними консультациями в Женеве, посвященными вопросам гарантий безопасности.