Посол РФ в Великобритании заявил, что НАТО "подталкивает Украину к агрессии"

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Политика НАТО в отношении Украины приводит к тому, что украинские власти начинают занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию. Об этом во вторник заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News .

"НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется", - сказал глава российской дипмиссии в Лондоне, добавив, что Москва, напротив, стремится снизить напряженность в европейском регионе. По мнению Келина, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО. "И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии", - напомнил посол.

Келин отметил, что каждая страна вправе принимать решения из соображений собственной безопасности, однако государства также должны "принимать во внимание интересы своих соседей, историю, экономическую ситуацию". Дипломат выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать снижению безопасности в Европе и может спровоцировать риск войны. При этом он указал, что Россия не намерена "посылать войска" на Украину и надеется на политическое урегулирование разногласий с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Среди агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ, посол обратил внимание на учения ВМС стран членов - альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры. "Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, ни для кого ни секрет, что войска [РФ] готовы ответить на любые угрозы", - добавил Келин. Он подчеркнул, что РФ желает "раз и навсегда" договориться о "принципах сосуществования" с НАТО и США для стабилизации обстановки в Европе, которые будут "закреплены на бумаге" и не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос ведущего Келин также сообщил, что идея вступления России в НАТО никогда не была реалистичной. "Эта идея витала в воздухе. Но родилась эта идея не у нас. Может быть, у каких-то политологов, о том, что Россия присоединится к НАТО, но, на самом деле, это не было реалистично, ни в то время, ни позже". Говоря о намеченном на среду в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО, дипломат сказал: "Самое худшее будет, если мы, как и последние годы, услышим лишь повторение позиций от других членов НАТО. Совет Россия - НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформировать в позицию".

Переговоры по гарантиям безопасности

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.