Косачев: США не готовы обсуждать предложение России о запрете на вход новых стран в НАТО

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что США не готовы обсуждать предложение России о запрете на вхождение новых стран в состав НАТО, но и воевать за такую цель американцы не готовы. Об этом он сообщил "Парламентской газете" по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

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"Американцы совершенно точно настроены на то, чтобы расширять границы своего влияния в мире, а наиболее инициативный способ — расширение состава НАТО. Это стратегия США, которая, подозреваю, не изменится ни при каких обстоятельствах. Потому что это и есть путь Америки к однополярному миру. И данная цель не снимается Штатами с повестки дня. Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками", - заявил вице-спикер Совета Федерации.

Также Константин Косачев отметил, что переговоры прошли не безрезультатно.

"В целом после встречи в Женеве сохраняю осторожный оптимизм — вижу, что переговоры 10 января были не безрезультатными, что они имели смысл", - сказал Косачев.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.