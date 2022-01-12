Володин заявил, что снятие напряженности в мире зависит от позиции США на переговорах с РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. США должны либо поддержать предложенные Россией гарантии безопасности, либо взять на себя ответственность за отказ от этого, снятие напряженности в мире сейчас зависит от действий Вашингтона. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Политик заметил, что "сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке - разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны". Он напомнил, что Соединенные Штаты ранее "в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире".

Володин также указал на то, что США в обход ООН "принимают решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств". Кроме этого, "деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе".

"Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса", - подчеркнул Володин.

Спикер считает, что европейским государствам стоило бы возмутиться политикой Вашингтона, так как "случись что, полыхнет здесь (в Европе - прим. ТАСС), а не за океаном". "США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников", - констатировал он.

О переговорах по безопасности

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9-10 января в Женеве. На 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а на 13 января намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.