Рябков заявил, что в Конгрессе США царит тотальная антироссийская истерия

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тотальная антироссийская истерия царит в Конгрессе США, где доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в отношении диалога с Москвой. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

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"В Конгрессе просто тотальная антироссийская истерия, и события последних дней лишь подтверждают, насколько там сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их и навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик и по факту их разрушит", - сказал он.

Американцы уже бравируют тем, что внесение Россией "настолько жестких" инициатив по гарантиям безопасности позволило эффективнее консолидировать весь западный лагерь стран, заявил Рябков.

Замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что ему "не стоит даже пытаться разбираться, кто, на кого, какое влияние оказывает в западном лагере" и "где источник наиболее прожженных антироссийских подходов".

"Если я начну кому-то давать какие-то оценки, коллеги на Западе скажут, что опять [происходят] попытки внести раскол в западный лагерь, русские пытаются опять ослабить единство, а надо смыкать ряды. Американцы уже бравируют, гарцуют тем, что, как они считают, внесение [Россией] столь жестких, далеко идущих идей, инициатив, позволило эффективнее консолидировать весь западный лагерь, включая те страны, которые в НАТО не входят", - отметил он.

"Но то, что англосаксонская группа в НАТО и в ОБСЕ является наиболее резко антироссийской в выступлениях и действиях, в этом у меня никаких сомнений нет", - добавил Рябков.