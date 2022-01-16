Матвиенко назвала циничными западные оценки участия ОДКБ в ситуации в Казахстане

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Оценки ряда западных стран относительно действий государств - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане циничны, организация показала свою дееспособность и востребованность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" в передаче " Москва. Кремль. Путин ".

"Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", - сказала спикер Совфеда, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина относительно западных оценок того, мог ли вообще Казахстан обратиться в ОДКБ с просьбой направить в страну миротворческую миссию.

Она подчеркнула, что раньше были скептические разговоры про ОДКБ. "Вот ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации", - добавила Матвиенко.

По ее словам, страны - участницы ОДКБ показали, что это серьезная организация, на Западе должны считаться с тем, "что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту".

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали более 4,5 тысяч человек, 225 человек погибли. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок уже восстановлен во всех регионах. 13 января началось постепенное возвращение миротворческого контингента с территории Казахстана, которое продлится нескольких дней.